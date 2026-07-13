Aydın'da aranan 260 kişi yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 29 Haziran-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kapsamlı denetim ve operasyonlarda 80 bin 923 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Çalışmalarda, farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 260 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 106’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet ekiplerinin iki haftalık faaliyet raporuna göre, şehir genelinde yaşanan 58 hırsızlık vakası çözüme kavuşturulurken, siber suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü sanal devriyeler neticesinde 135 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılara yönelik operasyonlarda ise toplam 11 bin 112 gram uyuşturucu madde ile 35 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 8 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı silah, 8 av ve pompalı tüfek ile bu silahlara ait 163 adet fişek ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 51 bin 931 araç ve motosiklet kontrol edildi.

Kural ihlalleri tespit edilen 365 araç trafikten men edilirken, 11 bin 738 sürücüye de para cezası kesildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, halkın huzur, can ve mal güvenliğini korumaya yönelik benzer operasyon ve uygulamaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.