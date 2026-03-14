Aydın'da bir üretici, zeytinliğini geleneksel yöntemlerle sürüyor

Modern tarım teknolojilerinin yaygınlaşmasına rağmen Efeler ilçesinde bazı üreticiler hala arazinin uygunluğuna göre geleneksel üretim yapmaya devam ediyor.

Efe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Horozköy mahallesinde yaptıkları saha çalışmalarında bir üreticinin zeytinliğini atlarla çift sürdüğünü gördü.

Son zamanlarda tarlalarda dron ile zirai mücadele, otomatik dümene sahip traktörler gibi teknolojilerin kullanımının arttığına dikkat çekilirken, engebeli ve traktörün çalışmasının zor olduğu arazilerde geleneksel yöntemlerin öneminin korunduğuna da dikkat çekildi.

“ÜRETİCİLER TÜM İMKANLARINI KULLANIYOR”

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı paylaşımda bir kısım üreticinin hala geleneksel yöntemlerle üretimlerine devam ettiğini ifade etti ve ekledi:

"Traktörün çalışamayacağı engebeli arazilerde elbette başka bir seçenek yok. Üreticilerimiz bütün seçenekleri değerlendiriyor ve üretimlerine devam etmek için tüm imkanlarını kullanıyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."