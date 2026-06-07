Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Erkeğe ait olduğu belirlenen cesette kesi ya da darp izine rastlanmadığı tespit edildi.

Yeşil Mahalle 384 Sokak yakınındaki boş arazide koyun otlatan bir çoban, yerde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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