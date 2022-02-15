Aydın'da çalıştığı dükkanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 15.02.2022 - 12:19
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yeni Sanayi Mahallesi'nde çalıştığı mermer dükkanının çatısına çıkan Alparslan Demiroğlu (26), 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Demiroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Demiroğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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