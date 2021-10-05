Aydın'da cinayet: Sokak ortasında vuruldu

Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı, Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişi silahla öldürülmüş bulundu.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nden silah sesi geldiğini duyan ve olay yerinden 2 kişinin kaçtığını görenler, 112 Acil Sağlık ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.



Sağlık ekiplerinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Abdülkadir G. (35) olduğu tespit edildi.



Bölgedeki incelemede 4 boş kovan bulundu.



Ceset, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

