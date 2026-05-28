Aydın'da dereye giren 17 yaşındaki genç öldü

28.05.2026 23:28

IHA

AA
Aydın'ın Efeler ilçesinde serinlemek için dereye giren genç boğuldu.

Konuklu Mahallesi Çaydere mevkiinde bulunan dereye giren 17 yaşındaki Ahmet Akdeniz akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

 

Haber verilmesiyle bölgeye gelen ekiplerin yardımıyla dereden çıkarılan Akdeniz, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Akdeniz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Akdeniz'in ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

