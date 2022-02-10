Aydın’da durdurulan minibüste kesilmiş halde büyükbaş hayvan ele geçirildi

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 10:18
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Çakırbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çakırbeyli Mahallesi Çaybaşı mevkisinde bir minibüsü durdurdu.
Minibüste derisi yüzülmemiş, gövdesi iki parça halinde kesilmiş büyükbaş hayvanın olduğu görüldü.
Araçta bulunan N.Y, N.A. ve T.A'ya "büyükbaş hayvan hırsızlığı" suçundan adli işlem yapılırken toplam 32 bin 356 lira idari para cezası uygulandı.
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