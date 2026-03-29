Aydın’da en fazla yağış Kuyucak’a düştü
29.03.2026 14:46
Aydın'da sağanak yağış etkili oldu.
Aydın’da dün etkili yağışların ardından metrekare başına en fazla yağış 132 kilo ile Kuyucak ilçesine düştü.
Sağanak yağışların etkili olduğu Aydın’da meteoroloji, metrekareye düşen yağış miktarını açıkladı.
Verilere göre son 24 saatte en fazla yağış 132,1 kilogram ile Kuyucak ilçesi Musakolu Köyü’ne düştü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, çoğunluğu gece olmak üzere son 24 saat içerisinde Bozdoğan’a 54,8 kilogram, Buharkent’e 25,8 kilogram, Didim Akbük’e 92,4 kilogram, Efeler’e 99,7 kilogram, Germencik’e 102,2 kilogram, İncirliova’ya 82,6 kilogram, Karacasu’ya 53,1 kilogram, Karpuzlu’ya 94,3 kilogram, Koçarlı’ya 96,7 kilogram, Kuyucak Musakolu’ya 132,1 kilogram, Kuşadası Güzelçamlı’ya 60,5 kilogram, Köşk’e 71,9 kilogram, Nazilli’ye 61 kilogram, Sultanhisar’a 80,6 kilogram, Söke Karakaya’ya 124 kilogram, Yenipazar’a 69,4 kilogram, Çine Bahçearası’na ise 99,3 kilogram yağış düştü.
Yağışların akşam saatlerine kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.
