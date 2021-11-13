Aydın'da gözlük kabına sakladığı 199 sikkeyle yakalandı, gözaltına alındı

Haberler - Aydın Haberleri 13.11.2021 - 08:43
Aydın İl Jandarma ekipleri, kırsal Yeniköy Mahallesi'nde E.S.’nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Dün sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evde arama yaptı. E.S.’nin üzerinde de arama yapan ekipler, gözlük kabı içerisine saklanmış Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen ve tarihi eser niteliği taşıyan 199 sikke buldu.
Tarihi eserlere el koyan jandarma E.S.’yi ise gözaltına alarak karakola götürdü. Tarihi eserler ise Aydın Arkeoloji Müzesine teslime dileceği öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.
Aydın Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Aydın Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.