Aydın'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 10:25
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, İrfan Ö. idaresindeki 09 AAR 208 plakalı hafif ticari araç, Söke-Aydın kara yolu Gaye Sanayi Sitesi kavşağında Elif A. idaresindeki 54 AD 038 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki S.B, otomobildeki Seçkin A. ve Didem A. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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