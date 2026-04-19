Aydın’da hafta başı ısınan hava yerini hafta ortası yağışa bırakacak

Meteoroloji verilerine göre, 19 Nisan Pazar günü kent genelinde havanın gün boyu az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, sıcaklıkların sabah saatlerinde 13 derece, öğle saatlerinde ise 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Gün içerisinde rüzgarın genellikle güney ve kuzey yönlerden 5 ila 30 kilometre hızla eseceği bildirildi.

Hafta başında da ılıman hava etkisini sürdürecek. 20 Nisan Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıkların 9 ila 23 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. 21 Nisan Salı günü ise hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklıklar 11 ila 25 dereceye kadar çıkacak. Ancak hafta ortasından itibaren hava şartlarında değişiklik yaşanacak. 22 Nisan Çarşamba ve 23 Nisan Perşembe günlerinde Aydın genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu günlerde sıcaklıkların sırasıyla 12-24 ve 13-21 derece aralığında olması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle hafta ortasında beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.