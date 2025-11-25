Aydın'da jeotermal iletişim hattı patladı
25.11.2025 11:01
İHA
Aydın'da jeotermal iletişim hattındaki boruda patlama meydana geldi. Germencik-Bozköy karayolu trafiğe kapatıldı.
Germencik'te, Germencik-Bozköy anayolu yakınında bulunan bir jeotermal santralinin akışkan iletişim hattında patlama oldu.
Patlamayla birlikte yüksek sıcaklıktaki sular çevreye aktı.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve Germencik Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.
Germencik-Bozköy karayolu trafiğe kapatıldı. Ekipler ve jeotermal santral yetkililerinin suyu durdurmak için çalışmaları sürüyor.
YASAL UYARI
AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.