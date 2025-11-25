Aydın'da jeotermal iletişim hattı patladı

Germencik-Bozköy karayolu trafiğe kapatıldı. Ekipler ve jeotermal santral yetkililerinin suyu durdurmak için çalışmaları sürüyor.

Germencik'te, Germencik-Bozköy anayolu yakınında bulunan bir jeotermal santralinin akışkan iletişim hattında patlama oldu.

YASAL UYARI

AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.