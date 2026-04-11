Aydın'da kaçakçılık operasyonu. 195 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
11.04.2026 11:13
polis ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda doldurulmuş-boş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.
Aydın'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda doldurulmuş-boş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.
Aydın'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Didim Büro Amirliği tarafından Didim ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 195 bin 900 adet tütün doldurulmuş makaron, 86 bin 800 adet boş makaron, 49 kilo kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinesi, 3 adet cep telefonu, 41 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatılan iki şüpheliden biri tutuklandı.
