Aydın'da kaçakçılık operasyonu. 195 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Aydın 'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Didim Büro Amirliği tarafından Didim ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 195 bin 900 adet tütün doldurulmuş makaron , 86 bin 800 adet boş makaron, 49 kilo kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinesi, 3 adet cep telefonu, 41 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatılan iki şüpheliden biri tutuklandı.