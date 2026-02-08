Aydın’da karı koca evde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde karı koca oldukları tespit edilen iki kişi evde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, yakınlarının haber alınamadığı belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler ilk belirlemelere göre karı koca oldukları tespit edilen 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

YASAL UYARI

AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.