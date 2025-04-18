Aydın'da kaza: 2 TIR çarpıştı (Aydın Haberleri)
Aydın'da TIR'ın otoyolda geri manevra yapan başka bir TIR'la çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın-Denizli otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde, Aydın'a dönüş yolunu kaçıran 35 RMZ 22 plakalı TIR'ın sürücüsü S.U. geri manevra yaptı.
Bu sırada G.U. yönetimindeki 33 DGF 52 plakalı TIR, manevra yapan TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan G.U. yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
S.U. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Aydın Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Aydın Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Aydın