Aydın'da kaza: 2 TIR çarpıştı

Aydın-Denizli otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde, Aydın'a dönüş yolunu kaçıran 35 RMZ 22 plakalı TIR'ın sürücüsü S.U. geri manevra yaptı.



Bu sırada G.U. yönetimindeki 33 DGF 52 plakalı TIR, manevra yapan TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Araç içerisinde sıkışan G.U. yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



S.U. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

