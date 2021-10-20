Aydın'da komşu kavgasında silahla vurulan kişi öldü

Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı, Bozköy Mahallesi'nde İ.Ü. (26) ile aralarında husumet olduğu iddia edilen komşusu İsmail Güllü (48) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ü'nün silahla ateş etmesi sonucu yaralandığı ileri sürülen Güllü için jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.



Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Güllü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Jandarma tarafından gözaltına alınan İ.Ü. ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

