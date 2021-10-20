Aydın'da komşusunun silahla yaraladığı kişi hayatını kaybetti

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 10:43
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı,
Bozköy Mahallesi'nde yaşayan İ.Ü. ( 26) ile aralarında husumet bulunan komşusu İsmail Güllü (48) arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
İ.Ü'nün tabancayla ateş etmesi sonucu İsmail Güllü, yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Güllü kurtarılamadı, İ.Ü ise gözaltına alındı.
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