Aydın’da kuvvetli sağanak uyarısı
26.09.2026 16:09
Yağış uyarısı, 27.09.2026 saat 15.00 ile 23.59 arasında geçerli olacak.
Aydın genelinde yarın öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın genelinde yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıya göre, 27 Eylül Pazar günü Aydın genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen yağışların kuvvetli olması ve metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.
Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Uyarının 27 Eylül Pazar günü saat 15.00 ile 23.59 arasında geçerli olacağı bildirildi.
YASAL UYARI
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