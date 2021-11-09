Aydın'da lise öğrencileri Atatürk'ün sevdiği türkülere klip hazırladı (Aydın Haberleri)

Aydın'da bir grup lise öğrencisi, Atatürk'ün sevdiği türkülerden "Yemen Türküsü" ve "Atabarı" parçalarına klip çekti.

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 15:17

Aydın'da lise öğrencileri Atatürk'ün sevdiği türkülere klip hazırladı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Umurlu Çok Programlı Anadolu Lisesi müzik öğretmeni İsmail Çakır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla okuldaki 7 öğrenciyle birlikte kamera karşısına geçti.

Çakır, öğrencilerin seslendirdiği "Yemen Türküsü" ve "Atabarı" parçalarına bağlama çalarak eşlik etti.

Güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirten Çakır, "Ata'mızı anmak üzere öğrencilerimle birlikte bu projeyi geliştirdik. İki türküyü okulumuzun farklı yerlerinde çekim yaparak seslendirdik. Bunu da Ata'mıza armağan ettik." dedi.

Sosyal medyada paylaşılan klip, beğeni kazandı.

Yasal Bilgilendirme

Aydın Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Aydın Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

AYDIN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...