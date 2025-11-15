Aydın’da mandalina hasadı başladı

15.11.2025 14:14

Aydın’da mandalina hasadı başladı
İHA

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mandalina hasadı başlarken il tarım müdürlüğü yetkilileri hasat bölgesinde incelemelerde bulundu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Kuşadası ve Güzelçamlı bölgesinde bulunan mandalina bahçelerinde incelemelerde bulundu. Almanya’ya ihracatı yapılan mandalinaların hasadına katılan Temiz, üreticilerle birlikte mandalina toplayarak bereketli sezon dileklerini iletti.

 

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Aydın tarımı için sahada, üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz" denildi.

