Aydın’da mandalina hasadı başladı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Kuşadası ve Güzelçamlı bölgesinde bulunan mandalina bahçelerinde incelemelerde bulundu. Almanya’ya ihracatı yapılan mandalinaların hasadına katılan Temiz, üreticilerle birlikte mandalina toplayarak bereketli sezon dileklerini iletti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Aydın tarımı için sahada, üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz" denildi.