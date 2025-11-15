Aydın’da mandalina hasadı başladı
15.11.2025 14:14
İHA
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mandalina hasadı başlarken il tarım müdürlüğü yetkilileri hasat bölgesinde incelemelerde bulundu.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Kuşadası ve Güzelçamlı bölgesinde bulunan mandalina bahçelerinde incelemelerde bulundu. Almanya’ya ihracatı yapılan mandalinaların hasadına katılan Temiz, üreticilerle birlikte mandalina toplayarak bereketli sezon dileklerini iletti.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Aydın tarımı için sahada, üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz" denildi.
YASAL UYARI
AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.