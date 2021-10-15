Aydın'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 19:44
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı, Aytepe mevkisinde çam ağaçlarının bulunduğu mesire alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 3 dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Aydın Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Aydın Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.