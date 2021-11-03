Aydın’da öğrencilerin aşılanması için lisede aşı standı kuruldu

Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan "Aydınlı gençler kolları sıvıyor" projesi protokolü kapsamında Efeler Adnan Menderes Anadolu Lisesinde veli ve öğrenciler bilgilendirildi. Ardından oluşturulan stantlarda öğrencilerin aşıları yapıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yaptığı açıklamada, gönüllü olarak aşı olmak isteyen öğrencileri aşıladıklarını bildirdi.



Hedeflerinin yüz yüze eğitime kesintisiz olarak devam etmek olduğunu kaydeden Okumuş, bu süreçte kendilerine destek olan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.



İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ise gençlerdeki aşı sorumluluğunun artmasının, salgının seyrini rahatlatacağını belirterek, "İlimizde de aşılanma oranları gayet iyi derecede. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren Aydınlı hemşerilerimize, gerçekleştirilen bu örnek çalışma ile destek olan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Aydınlı öğrenciler ile ailelerine teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.