Aydın'da otomobilin çamurluğunda 1 kilogram metamfetamin bulundu

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 02.12.2021 - 10:44
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Kuştur mevkisinde bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği "Honaz" eşliğinde otomobilde yapılan aramada, çamurluğa saklanmış pakette 1 kilo 32 gram metamfetamin bulundu.
Üst aramasında da cebinden 3 gram sentetik uyuşturucu çıkan sürücü F.B. gözaltına alındı.
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