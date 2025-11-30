Aydın'da pide ve ızgara salonlarına denetim

Çine ilçesinde zabıta ekipleri, pide ve ızgara salonlarını detaylı bir denetime soktu.

Yapılan denetimlerde işyerleri; ruhsat, hijyen şartları, gıdaların muhafaza şartları ve iş yeri düzeni başta olmak üzere birçok başlık altında incelendi.

Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ve mevzuata aykırı durumlarla ilgili işletmelere resmi ihtarlar tebliğ edilirken, gerekli görülen bazı işletmeler hakkında ise yasal işlem uygulandı.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve vatandaşlara güvenli hizmet sunulması amacıyla yapılan denetimlerin devamının geleceğini vurguladı.