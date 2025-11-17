Aydın’da sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da çarşamba gününden itibaren sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Haftaya güneşli ve açık bir hava ile karşılayan Aydın’da havanın bugün ve yarın parçalı ve az bulutlu, çarşamba parçalı bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı, perşembe parçalı bulutlu, doğusu dışında il geneli sağanak yağışlı, cuma ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.