Aydın'da saman yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu baba ile oğlu yaralandı

Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 14.07.2021 - 17:07
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı, Aydın'da Hasan Ö'nün (33) kullandığı 20 LV 365 plakalı saman yüklü kamyonet, Ortaköy Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ve oğlu S.Ö. (11) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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