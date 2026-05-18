Aydın'da samuray kılıçlı genç alarmı

Aydın'ın merkez Efeler ilçesinde samuray kılıcı ile sokak ortasında gezerek kendine zarar veren genç, polis ekiplerinin müdahalesi ile durduruldu.

Yakalanan genç ambulansa alındı. Sarhoş olduğu iddia edilen genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İkna çabaları sonuç vermeyince gencin bir anlık boşluğundan yaralanan ekipler, hızla müdahale ederek elindeki kılıcı aldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızı elindeki kılıcı bırakarak teslim olması için uyardı.

Olay, Orta Mahalle 213. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta elindeki samuray kılıcı ile gezerek kendine zarar veren genç kızı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

