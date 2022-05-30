Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 30.05.2022 - 10:35
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, maddi durumu iyi olanlardan zorla para alma yöntemiyle suç örgütü kuranlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, aralarında örgüt lideri S.T'nin de bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramada 4 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kelepçe, 1 milyon 560 bin lira ve 10 bin avro ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T, M.F.E, M.T, K.D. ve F.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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