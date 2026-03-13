Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu. Yunan sikkesi ve minyatür heykeller bulundu

Aydın'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 adet gümüş Yunan sikkesi ve bir minyatür heykel ele geçirildi.

Şüpheli olarak belirlenen İ.D.'nin ikametinde yaptıkları aramada; 7 adet Athena gümüş Yunan sikkesi olduğu değerlendirilen tarihi obje, 1 adet minyatür heykel, 3 adet dedektör, 1 adet tabanca ve şarjörü, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

