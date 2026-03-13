Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu. Yunan sikkesi ve minyatür heykeller bulundu
13.03.2026 10:22
Operasyonda 7 adet gümüş Yunan sikkesi ve bir minyatür heykel ele geçirildi.
Aydın'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 adet gümüş Yunan sikkesi ve bir minyatür heykel ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaykın mahallesine yönelik bir ihbar aldı.
Şüpheli olarak belirlenen İ.D.'nin ikametinde yaptıkları aramada; 7 adet Athena gümüş Yunan sikkesi olduğu değerlendirilen tarihi obje, 1 adet minyatür heykel, 3 adet dedektör, 1 adet tabanca ve şarjörü, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
