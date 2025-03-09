Aydın'da traktör devrildi: Altında kalan sürücü öldü (Aydın Haberleri)
Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hüsnü Balaban (65) idaresindeki 09 FZ 396 plakalı traktör, Habibler Mahallesi Çeşmeboğazı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Hüsnü Balaban'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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