Aydın'da tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı (Aydın Haberleri)

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 01.01.2022 - 16:45

Aydın'da tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Çallı Mahallesi'nde T.G. (51) ile M.A. (41) arasında çam kozalağı toplama konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.G, av tüfeğiyle ateş ettiği M.A'yı yaraladı.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olay yerinden kaçan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

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