Aydın'da tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 01.01.2022 - 16:45
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı, Çallı Mahallesi'nde T.G. (51) ile M.A. (41) arasında çam kozalağı toplama konusunda tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine T.G, av tüfeğiyle ateş ettiği M.A'yı yaraladı.
Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan zanlı jandarma tarafından yakalandı.
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