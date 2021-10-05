Aydın'da Türk kara sularına itilen 3 can salındaki 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 21:39
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı, Kuşadası ilçesi açıklarında, 3 can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen can sallarındaki 67 kişi kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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