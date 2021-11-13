Aydın'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 tutuklama (Aydın Haberleri)

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucu çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 35 şüpheliden 9'u mahkemece tutuklandı.

Haberler - Aydın Haberleri 13.11.2021 - 08:43

Aydın'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 tutuklama

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmek için teknik ve fiziki takip sonucu adresleri belirlenen şüphelilere yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. 10 gün içerisinde yapılan operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı.  

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 350 gram metamfetamin, 650 gram esrar, 75 gram eroin maddesi, 35 uyuşturucu hap ve 110 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.


Şüphelilerden 9’u emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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