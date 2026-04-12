Aydın'da yangın faciası. Anne yaralandı, engelli oğlu yaşamını yitirdi

Aydın 'ın Efeler ilçesinde saat 13.00 sıralarında beş katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında engelli Arda Umut Balıkçı (28) hayatını kaybederken, annesi Zehra Puyan (70) ise yaralandı.

Puyan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.