Aydın’da yaşlı çiftin şüpheli ölümü. Polis inceleme başlattı
08.02.2026 18:24
Son Güncelleme: 08.02.2026 19:42
Aydın’ın Efeler ilçesinde karı koca oldukları tespit edilen iki kişi evde ölü olarak bulundu. Vücutlarında kesi izi bulunan çiftin ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'nde Nuran (79) ve Turgut (79) Çakaloğlu çiftinden haber alamayan yakınları kontrol için eve gitti.
Evde çifti yerde hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde vücutlarında kesi izi bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
