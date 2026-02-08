Aydın’da yaşlı çiftin şüpheli ölümü. Polis inceleme başlattı

Aydın’ın Efeler ilçesinde karı koca oldukları tespit edilen iki kişi evde ölü olarak bulundu. Vücutlarında kesi izi bulunan çiftin ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'nde Nuran (79) ve Turgut (79) Çakaloğlu çiftinden haber alamayan yakınları kontrol için eve gitti.

