Aydın'da "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüz şekilde satıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma kapsamında belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir eczacı ile Nazilli Devlet Hastanesinde görevli doktorun da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Aydın Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Aydın Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Aydın