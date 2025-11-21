Aydın'da zeytin hırsızlığı
21.11.2025 15:53
AA
Aydın'da bir bahçeden zeytin çaldığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir bahçeden zeytin çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kızılcaköy Mahallesi'ndeki bir bahçeden zeytin hırsızlığı yapıldığı iddiasıyla M.B, E.Ö. ve Y.K'yi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.B. ve Y.K. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
