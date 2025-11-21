Aydın'da zeytin hırsızlığı

Aydın'da bir bahçeden zeytin çaldığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.B. ve Y.K. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kızılcaköy Mahallesi'ndeki bir bahçeden zeytin hırsızlığı yapıldığı iddiasıyla M.B, E.Ö. ve Y.K'yi gözaltına aldı.

YASAL UYARI

AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.