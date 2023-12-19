Aydın'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı (Aydın Haberleri)

Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ç'nin Efeler ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 30 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 4 obje bulundu.

Ö.Ç, gözaltına alındı. Obje ve sikkeler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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