Aydın'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ç'nin Efeler ilçesindeki evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 30 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 4 obje bulundu.
Ö.Ç, gözaltına alındı. Obje ve sikkeler, incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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