Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılardan 6'sı ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.



Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. ve O.E, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Dün, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, 9 kişi gözaltına alınmıştı.

