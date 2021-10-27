Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 19:09
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 6'sı ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. ve O.E, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, 9 kişi gözaltına alınmıştı.
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