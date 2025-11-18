Aydın'daki yangında hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı

Olay esnasında evde bulunan Makbule İlhan'ı kurtarmaya çalışan baba Ferman İlhan ve 2 yakını dumandan etkilenirken Makbule İlhan ağır yaralı olarak çıkartıldı.

Aydın'ın Şirinevler Mahallesi'nde dün bir apartmanın ikinci katındaki bir evde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Aydın 'da nedeni bilinmeyen yangında ağır yaralanan Makbule İlhan hayatını kaybetti. İlhan için Yeşilyurt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

