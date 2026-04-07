Belediyenin iş yeri kurşunlandı, eski başkan tutuklandı

Aydın'da önceki dönem Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait iş yerine silahla ateş ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Yöresel ürünlerin satıldığı iş yerinin camlarında çok sayıda kurşun izi olduğu görüldü.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.

