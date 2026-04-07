Belediyenin iş yeri kurşunlandı, eski başkan tutuklandı
07.04.2026 10:31
Son Güncelleme: 07.04.2026 16:52
Yöresel ürünlerin satıldığı iş yerinin camlarında çok sayıda kurşun izi olduğu görüldü.
Aydın'ın Germencik ilçesinin eski belediye başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait bir iş yerini kurşunladığı gerekçesiyle tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Germencik Belediyesi'ne ait yöresel ürünlerinin satıldığı Park Mahallesi'ndeki dükkana tabancayla ateş edildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen, eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i gözaltına aldı.
Mahkemeye çıkarılan Öndeş, hakkındaki suçlamayı reddeeti. Mahkeme, eski belediye başkanının tutuklanmasına karar verdi.
