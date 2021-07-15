Bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 15.07.2021 - 09:43
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı,
Cumhuriyet Mahallesi Beş Eylül Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi ile bir papağanın tahliyesi gerçekleştirildi. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılırken, veterinere götürülen papağana ise oksijen tedavisi uygulandı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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