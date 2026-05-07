Boğa bakıcısını öldürdü

Olay, 17 Mart 2026 günü İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki erik bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boğa yetiştiricisi Mevlüt Bacaksız, bakımını yaptığı sırada boğanın ani saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Bacaksız’ın yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederek talihsiz adamı boğadan kurtardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bacaksız, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde kaburgalarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen Bacaksız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 52 gündür yaşam mücadelesi veren Mevlüt Bacaksız doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bacaksız’ın vefat haberi ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.