Boğulma tehlikesi geçiren turisti deniz polisi kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dalış yapmak için girdiği denizde fenalaşıp boğulma tehlikesi geçiren Polonyalı turisti deniz polisi kurtardı.

Ekipler, Losick'i sudan çıkarıp, marinada bekleyen sağlık görevlilerine teslim etti. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polonyalı turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dalış teknesinden yardım talep edilmesi üzerine bölgeye Kuşadası Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği bot ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Yılancı Burnu Koyu'nda meydana geldi. Polonya uyruklu Mateusz Damian Losick, tüplü dalış yapmak için denize girdiği sırada fenalaşıp boğulma tehlikesi geçirdi.

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