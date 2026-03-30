Büyük Menderes yükseldi, tarihi Taşköprü sular altında kayboldu

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sarıkemer Mahallesi’nde son günlerde etkili olan yağışlar, Büyük Menderes Nehri’nde su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Artan su seviyesiyle birlikte tarihi Taşköprü sular altında kalarak gözden kayboldu. Nehir taşkınları nedeniyle çevredeki tarım arazileri de su altında kalırken, su seviyesinin düşük olduğu dönemlerde köprünün kemerlerinin ağaç kütükleriyle tıkandığı, bu nedenle yukarı havzadan gelen plastik ve çeşitli atıkların köprü arkasında biriktiği öğrenildi.

Biriken kütük ve atıkların köprünün taş yapısına baskı oluşturarak yıkılma riskini artırdığı belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; "Su seviyesinin düşük olduğu dönemlerde, köprünün kemerleri ağaç kütükleriyle tıkandığı için yukarı havzadan gelen tüm çöpler Taşköprü’nün arkasında birikmekteydi. Bu birikintiler, özellikle ağaç kütüklerinin köprünün taşlarına baskı yapması nedeniyle ciddi bir yıkılma riski oluşturuyordu. Ancak bugün olduğu gibi yoğun yağışlarla birlikte su seviyesi yükseldiğinde, köprü tamamen sular altında kalmakta ve biriken tüm atıklar nehir akıntısıyla birlikte doğrudan denize taşınmaktadır. Taşköprü’nün arkasında biriken bu plastik atıklar, doğaya duyarsızca bırakılan çöplerin oluşturduğu çevre felaketini açıkça gözler önüne sermektedir. Su seviyesi yükseldiğinde ise çöpler nehirle birlikte hızla denize taşındığı için bu kirlilik çoğu zaman fark edilmemektedir. Aşırı miktarda doğaya atılan plastik atıklar, dereler ve çaylar aracılığıyla Büyük Menderes Nehri’ne ulaşmakta, Taşköprü’de ve regülatör önlerinde birikmekte ve su seviyesi yükseldiğinde Taşköprü’nün üzerinden aşan sularla birlikte denize taşınmaktadır. Bu atıklar hem nehir hem de deniz ekosistemine büyük zarar vermekte, yaban hayatını tehdit etmekte, soframıza gelen gıdaları ve kullandığımız suyu kirletmektedir. Zamanla mikro ve nano plastiklere dönüşerek insan sağlığını da doğrudan etkilemektedir. Aynı zamanda biriken atıklar, başta Söke regülatörü olmak üzere nehir üzerindeki sulama sistemlerine de zarar vermektedir. Bir yandan plastik atıkların doğaya atılmasını önleyici çalışmalar artırılmalı, diğer yandan bu atıkların denize ulaşması mutlaka engellenmelidir. Devlet Su İşleri (DSİ), bu atıkları etkin şekilde toplayabilecek sistemlere sahip olmasına rağmen, ne yazık ki 3 yıldır atık toplayıcı yüzer bariyerler Söke, Aydın Baltaköy ve Kuyucak regülatörlerinin yanında su kıyısında atıl durumda bekletilmektedir. Yüzer bariyer sistemleri, nehirdeki bu atıkları toplamak için ivedilikle Büyük Menderes Nehri üzerine kurulmalı ve aktif hale gelmelidir. Toplanan çöpler ise belediye iş birliğiyle bertaraf edilmeli, denize gitmesi engellenmelidir" dedi.