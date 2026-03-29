Çakırlar Çayı taştı, yıkılma riski olan ev tahliye edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Çakırlar Çayı taşarken, yıkılma riski bulunan bir ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Aydın ’ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde etkili olan yoğun yağışın ardından Çakırlar Çayı taştı. Edinilen bilgiye göre 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye varan AFAD ekipleri, taşkın nedeniyle yıkılma riski oluşan bir evin tedbir amaçlı tahliyesini gerçekleştirdi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

