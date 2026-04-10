Define ararken kafası koptu

Aydın'da kaçak define kazısı faciayla sonuçlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nazilli ilçesine bağlı kırsal İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkisi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, bir grup tarafından iş makinesiyle define aramak için kaçak kazı yapıldığı esnada toprak kayması sonucu Güngör Avcı (59), göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, göçük altında bulunan Avcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Avcı’nın cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak, otopsi yapılması için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçak kazı olayına karışan M.A., S.D. ve kepçe operatörü A.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.