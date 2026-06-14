Didim’de 16 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Edinilen bilgiye göre ekipler, Akköy Mahallesi Taşburun mevkisinde yürüttükleri faaliyet sırasında 16 düzensiz göçmen ile Ş.K. (51) ve K.H. (34) isimli 2 organizatörü yakaladı.

YASAL UYARI

AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.