Didim’de 16 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

14.06.2026 16:53

Didim’de 16 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
IHA

Gözaltına alınan 2 organizatör, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
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Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 16 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. 

 

Edinilen bilgiye göre ekipler, Akköy Mahallesi Taşburun mevkisinde yürüttükleri faaliyet sırasında 16 düzensiz göçmen ile Ş.K. (51) ve K.H. (34) isimli 2 organizatörü yakaladı. 

 

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 16 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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