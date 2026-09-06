Didim'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyonda, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 21 Etiyopya, 6 Sudan, 3 Gana, 2 Liberya, 2 Sierra Leone ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-094) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) ekipleri hareketli lastik botu durdurdu.

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