Didim’de sağanak yağış etkili oldu

Aşırı yağış nedeniyle bazı sürücüler su altında kalmaktan son anda kurtulurken kendilerini araçların üzerine atarak kurtardı.

Meteoroloji'den yapılan şiddetli yağış uyarısı sonrasında Aydın'ın turistik ilçesi Didim’de sabah erken saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan ve aralıksız yağan yağış nedeniyle evler sular altında kaldı, araçlar da yollardan geçemedi. Hisar Mahallesi'nde bulunan bazı evler yağmur suları altında kalırken, suların yer yer 1 metreye yükseldiği öğrenildi.

Didim-Akbük yolunda bulunan 75. Yıl Sanayi Sitesi'nde ise bir çok yol su altına kalırken, bazı sürücüler su altında kalmaktan son anda kurtularak kendilerini araçların üzerine atarak kurtardı. Altınkum Mahallesi'ndeki bazı işyerleri de sel suları altında kaldı. Şiddetli yağış günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.